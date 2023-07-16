Не тільки в улюбленому маєтку: де проведуть літню відпустку Кейт та Вільям

Ми вже розповідали, що проведуть їх принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї у заміському маєтку Уельських – Анмер-Холлі, у Норфолку.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

У цьому затишному маєтку, подарованому Кейт та Вільяму на весілля 2011 року королевою Єлизаветою II, сім'я зазвичай проводить більшу частину літа. Але не всю.

Очікується, що сім'я Уельських приєднається до короля Чарльза III і королеви Камілли на відпочинку в шотландському Балморалі. Це буде перший раз, коли король Чарльз прийме свою родину в їхньому улюбленому шотландському маєтку, де минулого року провела свої останні дні життя королева Єлизавета II.

Замок Балморал, королівська родина під час літнього відпочинку / Фото: Associated Press

Королева вирушала на канікули наприкінці липня та залишалася там до початку жовтня. Під час цих канікул вона приймала там всю свою сім'ю, дітей та численних онуків та правнуків. Це було справді особливим часом для Її Величності.

Король Чарльз та королева Камілла, як повідомляє Hello! можливо, не візьмуть таку тривалу перерву, як покійна королева. Офіційний сайт Балморала заявив, що територія, сади та виставки залишаться відкритими для публіки ще на два тижні цього року, до середи, 16 серпня. Є ймовірність, що король проведе перший тиждень серпня у замку Мей у Кейтнесі, який колись належав його бабусі королеві-матері Єлизаветі. Цілком можливо, що Вільям, Кейт та їхні діти також можуть приєднатися до короля та королеви в замку Мей, перш ніж всі разом вирушать до Балморала.

Принц Вільям якось заявив, що Шотландія посідає особливе місце для них із Кетрін та їхні діти про це знають. Нагадаємо, роман між парою зав'язався, коли вони навчалися у Сент-Ендрюському університеті.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

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