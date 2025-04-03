- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 789
- Час на прочитання
- 2 хв
Не тільки Меган: названо найвибагливішу британську принцесу
Сестра королеви Єлизавети II — принцеса Маргарет — була дуже вимогливою.
Відомо, що королева Єлизавета II мала хорошу репутацію щодо гарного поводження зі своїм персоналом, а ось її молодша сестра — принцеса Маргарет — поводилася зовсім інакше.
Про це розповіла колишня служниця Кенсінгтонського палацу, яка працювала в королівському будинку у 1950-х роках. Повідомляється, що служниця, ім'я якої не було названо публічно, розповіла королівському авторові Тому Квінну, що їй було сказано не дивитися на Маргарет і не розмовляти з нею, доки до неї не звернуться. Служниці також було сказано відійти вбік і подивитися вниз, якщо вона зустріне принцесу в коридорі, пише express.co.uk .
Однак покоївка також згадала один випадок, який показав, що, хоча Маргарет могла здаватися суворою, вона була вразливішою, ніж здавалася зовні.
Якось після одного скандального інциденту принцеса сказала своїй служниці: «Не звертай на мене уваги. Я просто сварливий старий диявол, який нічого не може з собою вдіяти».
"Я ніколи цього не забуду, тому що це був єдиний раз, коли я побачила її більш вразливу сторону", - згадує жінка.
У документальному фільмі «Королівські слуги» колишній помічник палацу розповів, що принцеса була запеклою курильницею і навіть вимагала, щоб поруч із нею стояв співробітник із попільничкою.
А дослідниця Енн де Курсі також одного разу сказала, що принцеса часто зверталася з персоналом «без поваги» і пред'являла «високі вимоги».
Нагадаємо, погано відгукувалися співробітники палацу і про дружину принца Гаррі - Меган Маркл. А принц Філіп навіть придумав герцогині Сассекській прізвисько.