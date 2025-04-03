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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
789
Час на прочитання
2 хв

Не тільки Меган: названо найвибагливішу британську принцесу

Сестра королеви Єлизавети II — принцеса Маргарет — була дуже вимогливою.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл та принцеса Маргарет

Меган Маркл та принцеса Маргарет

Відомо, що королева Єлизавета II мала хорошу репутацію щодо гарного поводження зі своїм персоналом, а ось її молодша сестра — принцеса Маргарет — поводилася зовсім інакше.

Про це розповіла колишня служниця Кенсінгтонського палацу, яка працювала в королівському будинку у 1950-х роках. Повідомляється, що служниця, ім'я якої не було названо публічно, розповіла королівському авторові Тому Квінну, що їй було сказано не дивитися на Маргарет і не розмовляти з нею, доки до неї не звернуться. Служниці також було сказано відійти вбік і подивитися вниз, якщо вона зустріне принцесу в коридорі, пише express.co.uk .

Принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Маргарет / © Associated Press

Однак покоївка також згадала один випадок, який показав, що, хоча Маргарет могла здаватися суворою, вона була вразливішою, ніж здавалася зовні.

Якось після одного скандального інциденту принцеса сказала своїй служниці: «Не звертай на мене уваги. Я просто сварливий старий диявол, який нічого не може з собою вдіяти».

"Я ніколи цього не забуду, тому що це був єдиний раз, коли я побачила її більш вразливу сторону", - згадує жінка.

У документальному фільмі «Королівські слуги» колишній помічник палацу розповів, що принцеса була запеклою курильницею і навіть вимагала, щоб поруч із нею стояв співробітник із попільничкою.

Принцеса Маргарет / © Getty Images

Принцеса Маргарет / © Getty Images

А дослідниця Енн де Курсі також одного разу сказала, що принцеса часто зверталася з персоналом «без поваги» і пред'являла «високі вимоги».

Нагадаємо, погано відгукувалися співробітники палацу і про дружину принца Гаррі - Меган Маркл. А принц Філіп навіть придумав герцогині Сассекській прізвисько.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
789
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