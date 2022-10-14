Не вгадала з розміром: з принцесою Уельською стався модний конфуз

З принцесою Уельською стався невеликий модний конфуз під час учорашнього світського виходу, коли вони з принцом Вільямом відвідували стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні.
Королівська пара прибула, щоб відсвяткувати 10-річчя організації Coach Core, яка навчає молодих людей ставати тренерами та заохочує наступне покоління спортсменів.
На захід Кетрін приїхала у вінтажному синьому жакеті від Chanel 1995 року, який вона поєднала із класичними чорними штанями-кльош від Roland Mouret. Саме зі штанами принцеси Уельської і стався конфуз. Справа в тому, що коли Кейт вийшла з автомобіля і попрямувала до інших учасників заходу, стало помітно, що штани на Кетрін невідповідної довжини.
Можливо, невдало була підібрана висота підборів у її туфлях-човниках від Gianvito Rossi. Модель Piper можна придбати за 588 доларів. Взуття мало зручний вигляд і було на стійких підборах. Але висоти підбора все ж таки трохи не вистачило. Також на деяких фото було помітно, що штани наче трохи завеликі на Кетрін.
Нагадаємо, одного разу герцогиню Сассекську Меган критикували за довжину штанів від бренду Veronica Beard вартістю 400 доларів, які вона одягла на захід в Единбургу.
Також такі надто довгі штани любить носити дизайнерка Вікторія Бекхем.
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