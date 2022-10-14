Не вгадала з розміром: з принцесою Уельською стався модний конфуз

З принцесою Уельською стався невеликий модний конфуз під час учорашнього світського виходу, коли вони з принцом Вільямом відвідували стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні.

Королівська пара прибула, щоб відсвяткувати 10-річчя організації Coach Core, яка навчає молодих людей ставати тренерами та заохочує наступне покоління спортсменів.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

На захід Кетрін приїхала у вінтажному синьому жакеті від Chanel 1995 року, який вона поєднала із класичними чорними штанями-кльош від Roland Mouret. Саме зі штанами принцеси Уельської і стався конфуз. Справа в тому, що коли Кейт вийшла з автомобіля і попрямувала до інших учасників заходу, стало помітно, що штани на Кетрін невідповідної довжини.

Можливо, невдало була підібрана висота підборів у її туфлях-човниках від Gianvito Rossi. Модель Piper можна придбати за 588 доларів. Взуття мало зручний вигляд і було на стійких підборах. Але висоти підбора все ж таки трохи не вистачило. Також на деяких фото було помітно, що штани наче трохи завеликі на Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, одного разу герцогиню Сассекську Меган критикували за довжину штанів від бренду Veronica Beard вартістю 400 доларів, які вона одягла на захід в Единбургу.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також такі надто довгі штани любить носити дизайнерка Вікторія Бекхем.

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