Не віриться, що їй 51 рік: перша леді Південної Кореї з'явилася на концерті у чорно-білому вбранні

Це був перший державний візит президента Південної Кореї до Нідерландів, відколи дві країни встановили дипломатичні відносини в 1961 року.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його дружина Кім Кеон Хі провели два дні в Нідерландах, куди прилетіли на запрошення королівської родини. Увечері другого та останнього дня державного візиту президент та його дружина влаштували виставу класичної корейської музики та танцю в AFAS Live в Амстердамі на честь короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Королева Максима, король Віллем-Олександ, Юн Сок Йоль, Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

51-річна Кім Кеон Хі одягла на захід знову просте вбрання у чорно-білому кольорі. Зокрема перша леді поєднала чорну довгу сукню-сорочку з приталеним білим жакетом на ґудзиках.

Образ вона доповнила зачіскою, класичним корейським макіяжем із "фарфоровою" шкірою, а також клатчем та туфлями.

Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

Після концерту, як король та королева попрощалися з президентом та його дружиною, державний візит завершився.

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