Не віриться, що їй 51 рік: перша леді Південної Кореї з'явилася на концерті у чорно-білому вбранні

Це був перший державний візит президента Південної Кореї до Нідерландів, відколи дві країни встановили дипломатичні відносини в 1961 року.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його дружина Кім Кеон Хі провели два дні в Нідерландах, куди прилетіли на запрошення королівської родини. Увечері другого та останнього дня державного візиту президент та його дружина влаштували виставу класичної корейської музики та танцю в AFAS Live в Амстердамі на честь короля Віллема-Олександра та королеви Максими.
51-річна Кім Кеон Хі одягла на захід знову просте вбрання у чорно-білому кольорі. Зокрема перша леді поєднала чорну довгу сукню-сорочку з приталеним білим жакетом на ґудзиках.
Образ вона доповнила зачіскою, класичним корейським макіяжем із "фарфоровою" шкірою, а також клатчем та туфлями.
Після концерту, як король та королева попрощалися з президентом та його дружиною, державний візит завершився.
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