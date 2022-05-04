"Не виживуть" навіть коханки: подруга голови найбільшого держбанку Росії потрапила під санкції

Рішучість наших західних партнерів накласти санкції не лише на путінських чиновників, а й на членів їхніх сімей та послідовність, з якою вони це роблять, не може не тішити.

Формально, Наїля Аскер-заде, яка є багаторічною коханкою Андрія Костіна, президент-голови правління банку ВТБ, який є другим за величиною активів банком Росії і першим за розміром статутного капіталу, і в якому під державним контролем перебуває 92% акціонерного капіталу, потрапила під санкції Великобританії як журналіст. У всякому разі, так про це пишуть у російській пресі.

Проте у галузі пропаганди, та й у галузі журналістики, Наїля Аскер-заде, як то кажуть, зірок з неба, не хапає. А останні роки взагалі була зайнята зйомками фільму про епідемію COVID-19 у Росії, що, звичайно, не має прямого відношення до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Все це дозволяє нам припустити, що санкції на Наїлю наклали саме як на коханку Костіна. Санкції мають на увазі заборону на в'їзд у країну та блокування всіх активів (у разі їх виявлення) у Великій Британії.

Наїля Аскер-заде

Про романтичні стосунки та щедрі подарунки банкіра журналістці російський опозиціонер Навальний зняв цілий фільм. Там показаний повний набір життєво необхідних для російського корупціонера речей: квартири, особняки, яхти та літаки. Все кинуто до ніг молодої коханки. Ну, не зовсім усе, подейкують у Костіна є кілька таких самих наборів, за кількістю дружин і коханок.

І ось тепер Наїля під санкціями. Поки що лише Британськими, але в неї, сподіваємося, все ще попереду. Власне, навіть не важливо, як Аскер-заде потраплятиме в списки санкцій — як пропагандистка або як коханка - путінського чиновника, головне, нехай потрапляє.



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