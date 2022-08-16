Не вміє стріляти: бойовий собака-робот Міноборони Росії виявився іграшкою з AliExpress

У Росії на виставці озброєння Армія-2022 показали робота-собаку з протитанковим гранатометом. Було заявлено, що собака-робот може стріляти та транспортувати зброю.

Вже не вперше на виставках різних досягнень науки і техніки росіяни намагаються показати як власну інноваційну технологію дешеві китайські іграшки.

Цього разу російські розробники представили робота-собаку — комплекс М-81 — який, за їхніми запевненнями, може ввести прицільну стрілянину, транспортувати зброю, в цивільних цілях його можна використовувати в зоні НС для розвідки, проходу по завалах та доставки медикаментів, займатися цілевказівкою, патрулюванням. та охороною.

Незважаючи на те, що робота "одягли" в чорний комбінезон, журналісти The Insider впізнали в ньому китайську іграшку — робопса для дому компанії Unitree. Він не вміє стріляти, може ходити вулицею тільки в сонячну погоду, тримає заряд не більше кількох годин і його легко зламати.

Такий робот на сайті виробника представлений у двох комплектаціях і коштує $2700-3500. Ця модель представлена на ринку вже більше року, і купити її може будь-хто, вона продається на AliExpress.

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