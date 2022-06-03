Не впізнати: міністерка закордонних справ Великої Британії в елегантному образі приїхала на ювілей королеви

Не впізнати: міністерка закордонних справ Великої Британії в елегантному образі приїхала на ювілей королеви

Елізабет Трасс вдало поєднала у своєму аутфіті білий і темно-синій кольори.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, яка відбулася у соборі Святого Павла у Лондоні.

Там політикиня з'явилася в елегантному образі, в якому її було просто не впізнати. Трасс поєднала темно-синю сукню футляр із білим жакетом із гострими плечами.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Аутфіт Елізабет доповнила темно-синім елегантним капелюхом, золотими прикрасами, клатчем в тон і бежевими босоніжками.

Міністерка закордонних справ на службі сиділа поряд із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та його дружиною Керрі, яка була одягнена у червону обтислу сукню, капелюх з пір'ям і слінгбеки.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

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