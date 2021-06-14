Не впізнати: папараці заскочили Іванку Трамп у сарафані з вирізом на животі під час прогулянки з сім'єю

39-річну доньку 45-го президента США у повсякденному луці помітили фотографи на вулицях Маямі.

Після того, як Дональд Трамп програв вибори і пішов з поста президента США, життя всієї його родини кардинально змінилася. Наприклад, його старша донька Іванка Трамп, яка була його радницею, переїхала з сім'єю жити до свого нового будинку у Маямі, де присвятила себе родині та відпочинку.

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За цей час Іванка повністю змінила свій гардероб. Замість суконь-футлярів, ділових жакетів, спідниць-олівців і туфель на високих шпильках, вона почала носити повсякденний і комфортний одяг, поєднуючи його з кросівками та взуттям без підборів.

Днями папараці заскочили Іванку під час прогулянки зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми. Подружжя неспішно йшло, тримаючись за руки, а поруч з ними на велосипедах їхали їхні діти.

Іванка Трамп з сім'єю / Getty Images

Для прогулянки донька Трампа обрала жовтий сарафан з білим квітковим принтом на тонких бретельках довжини міді з вирізом на животі, який доповнила білими кросівками і солом'яним капелюхом. На очах у неї були сонцезахисні окуляри. З першого погляду Іванку навіть не впізнати.

Іванка Трамп / Getty Images

Джаред був одягнений у білу футболку, чорні шорти, чорні кросівки, червону бейсболку та чорні окуляри.

Іванка Трамп з сім'єю / Getty Images

Раніше Іванка потрапила до об'єктивів фотографів, коли разом з донькою йшла на пляж. Одягнена Іванка була у білу подовжену сорочку, джинси-скіні і чорні еспадрільї. Свій лук вона доповнила світлим капелюхом з чорною стрічкою. Волосся Трамп зібрала в хвіст, злегка нафарбувала вії і була без сережок у вухах.

Іванка Трамп / Getty Images

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