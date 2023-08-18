Не все так гладко, як здається: Кейт та Вільям приховують труднощі у шлюбі

Принц Вільям і принцеса Кейт одружені вже понад 12 років. Їхній шлюб триває досить довго і, напевно, в ньому були кризові моменти, про які публіці не відомо.

Шлюб Кейт і Вільяма, звичайно ж, не досконалий, як може здатися збоку. Але вони знають, що робити з проблемами, з якими стикаються, заявляє інсайдер Кенсінгтонського палацу.

Кейт і Вільям наступного дня після свого весілля, 30 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

В ексклюзивному інтерв'ю Daily Express US Том Квін, автор книжки "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині", розповів про свої особисті бесіди з інсайдером із палацу. І ось, що він йому розповів, пише express.

"Як і у всіх здорових шлюбах, Вільям та Кейт мають свої розбіжності, але знають, як іти на компроміс і продовжувати свою роботу. Від людей, з якими я розмовляв, я знаю, що в цьому шлюбі все не так спокійно і все не так ідеально, як здається. Але, Вільям переймає манеру поведінки своєї бабусі королеви Єлизавети II і ніколи не скаржиться, а Кейт бере з нього приклад і теж вважає за краще не виносити сварок з хати". Це і є головний секрет їхнього шлюбу. Хоча, як нам здається, головний, це все ж таки кохання і взаємоповага.

Принцеса Кейт та принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

"Вони дуже, дуже рідко скаржаться. А коли і скаржаться, то завжди в міру. Там, де деякі пари сваряться і кидають один в одного важкі вази, Вільям та Кейт кидають один в одного подушки. Це завжди під контролем", — каже експерт.

Їхню романтичну історію кохання ми вже розповідали одного разу.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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