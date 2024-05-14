Не встигли повернутися з Африки: Меган та Гаррі потрапили у черговий скандал

На пару чекали неприємні новини після захопливої поїздки до Нігерії.

Каліфорнійський Реєстр благодійних організацій та організацій зі збору коштів включив фонд герцога та герцогині Сассекських Archewell Foundation до списку прострочених за ненадання необхідних річних фінансових звітів.

Як пише Daily Mail, благодійний фонд, який пара заснувала 2020 року, був оголошений банкрутом у січні через те, що від лютого 2023 року не подавав щорічні звіти про збори.

Раніше цього місяця фонд отримав повідомлення про правопорушення та попередження про штрафи за прострочення платежу, а також про загрозу припинення або відкликання його зареєстрованого статусу від генерального прокурора Каліфорнії.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Ця новина ставить під сумнів заяву, зроблену герцогом і герцогинею Сассекськими буквально минулого тижня, коли під час свого туру Нігерією вони оголосили про розширення партнерства між Фондом GEANCO в Абуджі та Archewell Foundation.

3 травня фонд отримав повідомлення про те, що йому заборонено займатися діяльністю, для якої потрібна реєстрація, зокрема збором або виплатою благодійних коштів. У фонді прокоментували, що їхній чек випадково не був включений до звітів, тож вони відправили новий, сподіваючись швидко вирішити проблему.

Згідно з податковими деклараціями CharityWatch, розкритими Archewell у грудні 2023 року, пожертвування некомерційної організації 2022 року скоротилися на 11 мільйонів доларів, як порівняти з попереднім роком.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

2022 року благодійна організація отримала трохи більш ніж 2 мільйони доларів благодійних пожертв у порівнянні з 13 мільйонів доларів 2021 року.

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