Не встояла: герцогиню Софі заскочили за заняттям, яке любила на публіці робити принцеса Кейт

Герцогиня Софі напередодні святкового сезону здійснила візит до однієї з благодійних організацій, які вона патронує.

Вчора герцогиня Единбурзька відвідала The Lighthouse — це благодійна організація з філією в Сурреї та Гемпширі, яка проводить низку творчих проєктів для підтримки, заохочення та розширення прав та можливостей тих, хто того потребує.

Під час свого візиту герцогиня допомагала волонтерам роздавати їжу та проводила час, спілкуючись із бенефіціарами. Також фотографи зазнімкували, як Софі приділяла увагу наймолодшим учасникам заходу – дітям і навіть немовлятам, одного з яких навіть взяла на руки. Ну просто, як принцеса Уельська Кейт колись.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі обрала яскравий лук для виходу. На ній були штани широкого крою кольору трави від Emilia Wickstead, пальто з шерсті кольору бордо Vince, блузка з оборкою на шиї Soler та гостроносі шкіряні чоботи на підборах Jimmy Choo. Софі розпустила волосся, зробила легкий макіяж, а в її вухах виблискували золоті сережки-кільця Giulia Barela.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми зібрали для вас королівські конфузи року і герцогиня Софі також потрапила до нашої добірки.

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