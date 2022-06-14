Не втримався у сідлі: принц Гаррі впав із коня під час гри в поло

Не втримався у сідлі: принц Гаррі впав із коня під час гри в поло

Перше, що зробив герцог Сассекський після повернення з Великої Британії до США – вирушив на матч поло.

Принц Гаррі грав за команду свого приятеля Начо Фіґераса Los Padres, але вони програли матч. Герцог не зміг утриматися в сідлі і впав з коня на очах у своїх друзів — Кетрін Макфі та Девіда Фостера, а також їхнього маленького сина Ренні.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Але принц не засмутився, подумаешь, з ким не буває. До речі, починав свій шлях у поло Гаррі у Великій Британії, вони з братом принцом Вільямом часто грали разом або в командах один проти одного.

Девід Фостер та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Батько Гаррі – принц Чарльз також падав із коня під час гри у поло. Якось у Новій Зеландії Чарльз тричі падав з коня за шість тижнів. 2000 року його доправили до лікарні в Сайренчестері і змусили залишитися на ніч після падіння під час благодійного матчу в Котсуолдсі, коли його сини, яким тоді було 19 та 16 років, були у його команді.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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