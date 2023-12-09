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Не втримався від пустунства: нова витівка 5-річного принца Луї привернула загальну увагу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Не втримався від пустунства: нова витівка 5-річного принца Луї привернула загальну увагу

Принцеса Уельська Кетрін з дітьми / Фото: Associated Press

Молодший син принца та принцеси Уельських – Луї – стає зіркою всіх сімейних заходів королівської родини.

Через свої витівки, бешкетний характер і цікавість, 5-річний хлопчик постійно в центрі уваги.

Джордж, Шарлотта та Луї / © Associated Press
Джордж, Шарлотта та Луї / Фото: Associated Press

Не зміг він утриматися від витівок і на різдвяному концерті "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві, який організувала його мати Кейт Міддлтон.

Луї спочатку трохи вдавав мотоцикліста, потім побачивши величезну статую солдата у яскравому мундирі зупинився навпроти і покривлявся йому.

Принц Луї / © Getty Images
Принц Луї / Фото: Getty Images
Принц Луї / © Getty Images
Принц Луї / Фото: Getty Images

Потім після заходу Луї задмухав свічку, яка була в руках його старшої сестри принцеси Шарлотти. Дівчинка спокійно сприйняла його зухвалі витівку і просто усміхнулася у відповідь. Знімок моментально став вірусним.

Принц Луї принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принц Луї принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Цього року на різдвяне свято сім'я традиційно прийшла у повному складі, проте цьогорічний захід не відвідали король Чарльз та королева Камілла.

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Дата публікації
Перегляди
1283
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