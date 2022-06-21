Не як у всіх: друг принца Гаррі поділився особливим фото з герцогом Сассекським

Не як у всіх: друг принца Гаррі поділився особливим фото з герцогом Сассекським

Принц Гаррі та Начо Фігуерос – добрі друзі. Нещодавно вони разом грали в поло, а на матчі їх підтримували дружини – Меган, герцогиня Сассекська та Дельфіна Фігуерос.

Зі запізненням, але все-таки до Дня батька Начо Фігуерос поділився в Instagram знімком, де зазнімкований зі своїм другом Гаррі.

"З Днем батька всіх падре з падре #lospadrespoteam", — підписав Фігерас фотографію, на якій два батька усміхаються. Фігерас раніше пояснював, що "назва Los Padres (команда, в якій грають чоловіки), була навіяна близькістю поля до Національного лісу Los Padres, а також нашим зв'язком як батьків".

Принц Гаррі регулярно грає в поло-клубі Санта-Барбари, який розташований недалеко від будинку в Монтесіто, де він живе разом із дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми Арчі та Лілібет. На останній грі, яка відбулася минулої п'ятниці, Меган приходила підтримати чоловіка.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сам принц Гаррі не веде сторінку в Instagram, тому, мабуть, і фото зі своїми дітьми на честь Дня батька ніде не було опубліковано.

Раніше ми показували, якими фото на честь свята ділилися брат Гаррі – принц Вільям (який сьогодні святкує 40-річчя ) та їхній батько принц Чарльз.

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