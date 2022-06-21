Не як у всіх: друг принца Гаррі поділився особливим фото з герцогом Сассекським

Принц Гаррі та Начо Фігуерос – добрі друзі. Нещодавно вони разом грали в поло, а на матчі їх підтримували дружини – Меган, герцогиня Сассекська та Дельфіна Фігуерос.
Зі запізненням, але все-таки до Дня батька Начо Фігуерос поділився в Instagram знімком, де зазнімкований зі своїм другом Гаррі.
"З Днем батька всіх падре з падре #lospadrespoteam", — підписав Фігерас фотографію, на якій два батька усміхаються. Фігерас раніше пояснював, що "назва Los Padres (команда, в якій грають чоловіки), була навіяна близькістю поля до Національного лісу Los Padres, а також нашим зв'язком як батьків".
Принц Гаррі регулярно грає в поло-клубі Санта-Барбари, який розташований недалеко від будинку в Монтесіто, де він живе разом із дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми Арчі та Лілібет. На останній грі, яка відбулася минулої п'ятниці, Меган приходила підтримати чоловіка.
Нагадаємо, сам принц Гаррі не веде сторінку в Instagram, тому, мабуть, і фото зі своїми дітьми на честь Дня батька ніде не було опубліковано.
Раніше ми показували, якими фото на честь свята ділилися брат Гаррі – принц Вільям (який сьогодні святкує 40-річчя ) та їхній батько принц Чарльз.
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