Не йдуть на компроміс: Меган та Гаррі проігнорують останнє бажання Єлизавети II

Багато хто сподівався, що після смерті королеви Єлизавети II стосунки між принцом Гаррі та королівською сім'єю стануть кращими, як цього й хотіла сама монархиня. Але дива не сталося.

Королева мріяла про те, щоб її улюблений онук Гаррі та його дружина Меган помирилися з членами королівської родини та частіше приїжджали до Великої Британії. На якийсь момент здалося, що Сассекські справді "відтали" і були готові до примирення, принаймні на похороні королеви вони поводилися саме так.

Герцог і герцогиня Сасекські на похороні королеви / Фото: Associated Press

Але після повернення пари до США стало зрозуміло, що дива справді не сталося. Гаррі почав дописувати мемуари, хоч і з внесеними до них правками. Вже відома і дата їхнього надходження у продаж.

Меган намагалася публічно донести, що фільм, який незабаром випустить про пару Netflix, може розповісти глядачам зовсім не ту історію, яку команді продюсерів розповідали Гаррі та Меган.

Тепер Daily Mail з посиланням на Mirror повідомляє, що принц Гаррі може приїхати до Великої Британії для того, щоб просувати свої мемуари, які називаються "Запасний", але вони з Меган не приїдуть на святкування Різдва.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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Це буде перше Різдво, яке члени королівської родини проведуть у Сандрінгемі без королеви Єлизавети ІІ. Джерела, близькі до пари, повідомили, що стосунки між Гаррі та його дружиною Меган, а також рештою королівської родини "близькі до дна", і вони можуть відхилити запрошення провести святковий період із сім'єю принца.

Повідомлення надійшли у зв'язку з тим, що вчора короля Чарльза було оголошено новим церемоніальним главою Королівської морської піхоти, роль, яку раніше займав його син, принц Гаррі. Варто зазначити, що герцог Сассекський був проінформований про рішення його батька взяти на себе роль до того, як це було оприлюднено публічно. Принц Гаррі був призначений генерал-капітаном своєю бабусею, королевою Єлизаветою II 2017 року після рішення герцога Единбурзького піти з соціального життя.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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