Не Єлизаветою II єдиною: хто з королівських осіб служив в армії

Поки українки тільки мають відвідати військкомати, щоб стати на облік, ми вирішили згадати, хто з королівських осіб служив в армії, має військове звання або проходив навчання.

Королева Єлизавета II

Принцеса Єлизавета / Getty Images

Принцеса Єлизавета стала першою жінкою у британській королівській сім'ї, яка пройшла службу в армії. З власної ініціативи у лютому 1945 року вона вступила до "Допоміжної територіальної служби", так звані жіночі загони самооборони під час Другої світової війни.

Принцеса Єлизавета / Getty Images

Загони були створені 9 вересня 1938 року і спочатку комплектувалися на добровільній основі, існували до 1 лютого 1949, коли їх було об'єднано з Жіночим королівським армійським корпусом. Військова служба принцеси тривала п'ять місяців. Єлизавета пройшла підготовку як водій-механік санітарного автомобіля, отримавши військове звання лейтенанта. Офіційно монархиня є головнокомандувачем збройних сил Великої Британії.

Принцеса Анна

Принцеса Анна / Getty Images

Донька королеви – принцеса Анна – військову службу не проходила, але торік у день її 70-річного ювілею їй привласнили чергові військові звання, вона стала головним маршалом авіації та генералом. Вона також має звання адмірала королівських ВМС. Представники Міністерства оборони наголосили, що королівська принцеса всіляко підтримувала британські збройні сили протягом довгого часу, і це підвищення свідчить про її неоціненний внесок та відданість армії.

Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Майбутня королева Швеції – кронпринцеса Вікторія три тижні проходила навчання у Міжнародному центрі збройних сил Швеції. Це урядове агентство, яке формує збройні сили Швеції та відповідає за захист країни, а також за просування інтересів Швеції у ширшому розумінні, підтримку міжнародної миротворчості та надання гуманітарної допомоги. До його складу входять шведська армія, шведські військово-повітряні сили та шведський флот, а також військовий резерв – ополчення. А молодша сестра Вікторії – принцеса Мадлен, має звання сержант ВДВ.

Принцеса Мадлен / Getty Images

Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / Getty Images

Королева Данії є верховним головнокомандувачем Збройних Сил Данії. У 1958-1970 роках Маргрете була рекрутом жіночого відділення Повітряної ескадрильї, де у той період вивчала різні сторони військової справи. Її також пов'язують тісні взаємини із деякими підрозділами армії Великої Британії: від 1972 року Маргрете II була шефом британського полку королеви, і від 1992-го — Королівського Уельського полку. Королева має звання майора ВПС.

Бельгійська принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / Getty Images

Дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди у вересні 2020 року розпочала навчання у Королівській військовій школі. Її проходили свого часу батько принцеси, дядько, двоюрідний брат та всі попередні монархи Бельгії. Принцеса була заскочена у військовому обмундируванні на тактичних тренуваннях у військовому таборі Лагланд в Арлоні. Під час теоретичної та практичної підготовки курсанти-офіцери відточують свої бойові навички та прийоми. Навчання спадкової принцеси в академії широко висвітлюється у бельгійській пресі.

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