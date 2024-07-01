Не з дружиною, а з мамою: Девід Бекхем сходив на Вімблдон

Вікторія Бекхем майже ніколи не супроводжує чоловіка Девіда на Вімблдонський тенісний турнір.
Девіда та його маму Сандру Бекхем зазнімкували у королівській ложі центрального корту в перший день чемпіонату Вімблдону 2024 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Бекхем був у пісочному піджаку, сорочці та з дуже цікавою краваткою бронзового кольору. У нього була щетина на обличчі, а на пальці виблискувала золота обручка. Його мама Сандра була у світлому жакеті, з ідеальним укладанням, у вухах у жінки були лаконічні перлинні сережки, на шиї золота підвіска з кулоном у вигляді каменю та сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами на обличчі.
Також у перший день тенісний турнір у Лондоні відвідала принцеса Греції та Данії Марія-Олімпія. Дівчина обрала для виходу блакитну максісукню у квітковий принт та білі босоніжки.
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