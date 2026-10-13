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Не з королівською сім'єю: стало відомо, де проведуть Різдво Меган та Гаррі
Герцог і герцогиня Сассекські, найімовірніше, вирушать до Каліфорнії, де живе мати Меган, на своє перше Різдво після повернення до Великої Британії.
Сім'я Сассекських планує все ж таки повернутися до Каліфорнії на Різдво та новорічні свята, які вони проведуть із Дорією Редлан, про це повідомляє журнал People.
Пара також планує провести День подяки з Дорією, водночас місце проведення обох святкових заходів залежатиме від їхніх вподобань.
Ці плани також виключають можливість різдвяної зустрічі з королівською сім'єю, яка традиційно збирається на свята у маєтку короля Чарльза в Сандрінгемі, графство Норфолк.
«Вони розуміють, що це буде надто незручно та складно. Вони також знають, що їх не запросять, і вони не чекають на запрошення», — повідомило джерело The Sunday Times.
Нагадаємо, востаннє Гаррі та Меган проводили Різдво з королівською родиною 2018 року, коли разом із королевою Єлизаветою II, принцом Вільямом та Кейт вони відвідали традиційну різдвяну церковну службу у Сандрінгемі.
Меган, яка тоді була вагітна Арчі, була сфотографована прямуючим поруч з Кейт дорогою до церкви Святої Марії Магдалини. Від того часу пара більше не з'являлася на Різдво з королівською родиною.