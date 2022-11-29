Не за етикетом: королеву Летицію сфотографували у дивній позі

Іспанська королева має дуже напружений графік роботи і багато різних зустрічей на яких вона з'являється в ділових образах. Іноді з нею трапляються конфузні ситуації.

Нещодавно ми розповідали, як Летиція спіткнулася на доріжці, коли прямувала на 34-ту церемонію вручення премії Jaume I у Lonja de los Mercaderes у Валенсії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А вчора Її Величність завітала на 10-й саміт жінок-юристок, який відбувався у палаці Сібелес у Мадриді. Цього дня на Летиції були сірі картаті штани-кльош від Carolina Herrera, шкіряна кофта з рукавами три чверті та декором у вигляді заклепок-пірамід. Доповнювали її вбрання чорні туфлі з бантиками від Magrit та червоне пальто від Boss.

Фотографи заскочили королівську особу, коли вона йшла, тримаючи одну руку в кишені штанів. А це, згідно з королівському етикету, неприпустимо. Можемо припустити, що Летиція, звичайно, просто хотіла щось дістати з кишені непомітно, але це помітили.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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