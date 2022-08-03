Не за протоколом: рідкісні виходи герцогині Кейт у коротких шортах

За словами експертів за стилем, членів королівської родини рідко можна побачити у шортах, оскільки протокол вимагає, щоб вони скромно одягалися. Але герцогиня Кембриджська іноді порушує ці правила.

У протоколі йдеться, що членам королівської сім'ї дозволено носити шорти відповідної довжини лише за виконання офіційних обов'язків.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

На вихідних Кетрін відвідувала змагання і приєдналася до 1851 Trust і команди Great Britain SailGP під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту в Плімуті.

На публіці дружина принца Вільяма з'явилася у білих коротких шортах від Holland Cooper, які після змагань переодягла у сині короткі шорти. В обох випадках довжина шортів була міні, і всі змогли роздивитися стрункі та підтягнуті ноги герцогині Кейт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська не часто порушує правила, а лише в тих випадках, коли це дозволяє привід. Спортивні заходи – один із таких варіантів. Ми вирішили згадати кілька інших виходів Кетрін у коротких шортах та помилуватися фігурою матері трьох дітей.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

До речі, мінішорти Кейт Міддлтон носила ще задовго до весілля із принцом Вільямом.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

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