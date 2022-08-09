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Не за віком: образ королеви Летиції у мінісукні від Zara розкритикували шанувальники

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Не за віком: образ королеви Летиції у мінісукні від Zara розкритикували шанувальники

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева насолоджується літньою відпусткою разом із сім'єю в Пальма-де-Майорці. І на відпочинку може дозволити собі трохи більше ніж тоді, коли виконує королівські обов'язки. Але виявилось, що королівські шанувальники не готові до цього.

Днями Летицію разом зі свекрухою та дочками сфотографували на прогулянці, коли сім'я залишала ресторан Beatnik. Королева Летиція, якій наступного місяця виповниться 50 років, одягла цього вечора дуже коротку і яскраву сукню-сорочку з тонким ремінцем-мотузкою на поясі від бренду Zara і продемонструвала свої стрункі ноги. До вбрання Її Величність підібрала рожеві еспадрильї на платформі та із зав'язками стрічками від іспанського бренду Espadrilles Picón та клатч від Feel Mallorca.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / © Getty Images
Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Про улюблені еспадрильї королеви ми вам уже розповідали, вони розкішні. Але шанувальникам не сподобалася довжина сукні, яку обрала дружина монарха.

Деякі з них дуже критично поставилися до вибору королеви, стверджуючи, що вона "занадто коротка для Її Величності і більше підходить для її дочок".

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / © Getty Images
Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Користувач Instagram @heidimariescott сказала: "Це ... занадто коротко для королеви або принцеси. Але чудово для однієї з її дочок!"

А користувач @graceofmonacogram, прокоментувала: "Ні, вона занадто стара для такої сукні ... Це було б ідеально для Леонор!". І таких коментарів виявилося багато.

Ноги королеви Летиції / © Getty Images
Ноги королеви Летиції / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія також були у коротких сукнях. Але на захист Летиції хочеться сказати, що ноги у неї таки стрункі і в цій сукні мають непоганий вигляд. 

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