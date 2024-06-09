Не забув про онучку: король Чарльз передав принцесі Лілібет подарунок на день народження

Король Чарльз не забув про день народження своєї молодшої онучки принцеси Лілібет. 4 червня дочці Меган та Гаррі виповнилося три роки.

І хоча монарх не вітав онуку публічно, як це робить часто вітаючи своїх старших онуків – принців Джорджа та Луї та принцесу Шарлотту – дітей Кейт та Вільяма Уельських, кажуть, подарунок для Лілі він відправив.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівський письменник Том Квін розповів The Mirror : "Король Чарльз не збирався повністю ігнорувати день народження Лілібет, тому він відправив подарунок разом з посланням". Не повідомляється, що це був за подарунок, але онука короля його отримала в день вечірки, яку її батьки організували для неї в їхньому маєтку в Монтесіто.

За словами того ж королівського експерта, Чарльз працює над ще одним подарунком для Лілі, який буде особливо цінним, але подарувати його планує пізніше, коли дівчинка стане старшою.

"Він подарував принцу Джорджу красиву дерев'яну гойдалку ручної роботи з вирізаним на них ім'ям Джорджа, і має плани подарувати Лілібет щось подібне, але не цього року. І тільки тоді, коли вщухне сімейна ворожнеча", — каже експерт.

Зазначимо, що Чарльз сам є батьком двох синів, а його перша дружина принцеса Діана розповідала у своїй книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" про те, що її чоловік був дуже засмучений, коли дізнався, що їхня друга дитина теж хлопчик. Чарльз завжди мріяв про дочку і тепер має дві прекрасні онуки. Шкода, що з молодшою Лілі король поки що не може спілкуватися через сімейну ворожнечу.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що монарх хоче запросити Гаррі та Меган на літні канікули до Балморалу, але його дружина Камілла рішуче проти цієї ідеї.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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