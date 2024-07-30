Не залишилися осторонь: Кейт та Вільям поділилися особистим посланням після трагедії з дітьми

Кейт та Вільям Уельські вийшли в соцмережі, щоб відправити повідомлення підтримки сім'ям постраждалих від смертельного ножового нападу у Великій Британії, внаслідок якого загинули двоє дітей.

Принц і принцеса Уельські написали особисте повідомлення, яке було опубліковано на їхніх сторінках у соціальних мережах 29 липня після того, як двоє дітей загинули, а кілька інших залишаються в лікарні в критичному стані після ножового поранення на занятті з танців та йоги в Саутпорті.

"Як батьки, ми не можемо навіть уявити, що переживають сім'ї, друзі та близькі загиблих та поранених у Саутпорті", — написали принц Вільям та принцеса Кейт. "Ми посилаємо нашу любов, думки і молитви всім, хто опинився в епіцентрі цього жахливого та огидного нападу. Також дякуємо рятувальникам, які, незважаючи на жахливі сцени, виявили співчуття та професіоналізм, коли ваша спільнота потребувала вас найбільше".

Сторіз та повідомлення в соцмережі X було підписано ініціалами "W&C", що означає Вільям і Кетрін. Пара використовує цю стенографію, щоб вказати, що повідомлення надійшло безпосередньо від них, а не від їхньої команди зі зв'язків з громадськістю.

Принц і принцеса Уельські зробили заяву / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, король Чарльз також опублікував заяву після нападу в Саутпорті, в якій йдеться, що він і королева Камілла "глибоко вражені звісткою про жахливий інцидент".

"Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття, молитви та найглибші співчуття сім'ям та близьким тих, хто так трагічно загинув, а також усім, кого торкнулася ця воістину жахлива атака", — сказав монарх.

A message from His Majesty King сповіщає трагічний incident в Southport today. pic.twitter.com/4aUK8btptX — The Royal Family (@RoyalFamily) July 29, 2024

Раніше поліція підтвердила, що 17-річного мешканця Кардіффа було заарештовано у зв'язку з нападом і взято під варту за підозрою у вбивстві та замаху на вбивство. Діти перебували на заході у танцювальній школі, коли озброєний ножем підозрюваний увійшов туди та напав на них.

Нагадаємо, ми також розповідали, коли члени британської королівської родини були в небезпеці і на них робили замахи.

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