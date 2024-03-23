Не залишилися осторонь: принц Гаррі та Меган Маркл також висловили підтримку принцесі Кейт

Після так званого "Мегзіту" Сассекські мало спілкувалися з Кейт та Вільямом, але у складній ситуації підтримали теплими словами.

Попри непрості стосунки в сім'ї, принц Гаррі та його дружина Меган також висловили слова підтримки Кетрін, принцесі Уельської, яка ввечері, 22 березня, розповіла, що бореться з раком, повідомляє видання Daily Express.

"Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт та її сім'ї та сподіваємося, що вони зможуть зробити це конфіденційно та мирно", йдеться у їхній заяві.

Після стало відомо, що пара герцогів Сассекських звернулася до принца і принцеси Уельських в приватному порядку, проте не повідомляється, чи це був контакт по телефону, відеодзвінку чи якимось повідомленням.

Король Чарльз III, принц Вільям, принцеса Кейт, герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Згідно з джерелами видання, повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл "гадки не мали" про діагноз Кейт.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також публічно слова підтримки принцесі висловив її молодший брат Джеймс Міддлтон. Він поділився на своїй сторінці милою дитячою фотографією, на якій зазнімкований разом з Кейт. А з відомих людей підтримку висловила акторка валлійського походження Кетрін Зета-Джонс, вона написала зворушливий пост принцесі.

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