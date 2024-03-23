Не залишилися осторонь: принц Гаррі та Меган Маркл також висловили підтримку принцесі Кейт

Після так званого "Мегзіту" Сассекські мало спілкувалися з Кейт та Вільямом, але у складній ситуації підтримали теплими словами.
Попри непрості стосунки в сім'ї, принц Гаррі та його дружина Меган також висловили слова підтримки Кетрін, принцесі Уельської, яка ввечері, 22 березня, розповіла, що бореться з раком, повідомляє видання Daily Express.
"Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт та її сім'ї та сподіваємося, що вони зможуть зробити це конфіденційно та мирно", йдеться у їхній заяві.
Після стало відомо, що пара герцогів Сассекських звернулася до принца і принцеси Уельських в приватному порядку, проте не повідомляється, чи це був контакт по телефону, відеодзвінку чи якимось повідомленням.
Згідно з джерелами видання, повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл "гадки не мали" про діагноз Кейт.
Також публічно слова підтримки принцесі висловив її молодший брат Джеймс Міддлтон. Він поділився на своїй сторінці милою дитячою фотографією, на якій зазнімкований разом з Кейт. А з відомих людей підтримку висловила акторка валлійського походження Кетрін Зета-Джонс, вона написала зворушливий пост принцесі.
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