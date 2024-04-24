Не завжди була блондинкою: який колір волосся носила королева Камілла до заміжжя з Чарльзом

Королева Камілла, як і її покійна свекруха, королева Єлизавета II відома тим, що практично все життя носить ту саму зачіску.

Ми розповідали вам докладніше, чому Камілла все життя не змінює зачіску. Зміни видно лише у відтінках її блондинистого кольору волосся.

Темна від природи Камілла Паркер-Боулз ще до заміжжя з принцом Уельським Чарльзом намагалася наблизити свій колір волосся до блонду. Виходило в неї це не найкращим чином, тому Камілла відома, як жінка, яка експериментувала з відтінком блонд, а не зачіскою в цілому.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Фірмові холодні світлі локони Камілли, м'який чубчик і боб-каре з пір'ям дебютували у 1970-х роках і відтоді залишалися майже незмінними. Але останні кілька років королеві вдалося знайти ідеальний платиновий блонд, як в Єлизавети II.

Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз / Фото: Getty Images

У цьому їй допомогла особиста перукарка Джо Гансфорд. Напередодні коронації Чарльза та Камілли (а саме Джо відповідала за укладання королеви), вона розповіла, як вдалося наблизитися до ідеалу.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Відтінки шкіри змінюються… хтось, хто був темно-коричневим у 20 років, точно не повинен бути темно-коричневим у 60… Це має бути перехід, щоб стати світлішим, м'якшим", — сказала Гансфорд.

І, справді, сьогодні зачіска королеви Камілли та її платиновий блонд має просто бездоганний вигляд.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували, які зачіски носила принцеса Діана – перша дружина принца Чарльза.

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