Не завжди була блондинкою: який колір волосся носила королева Камілла до заміжжя з Чарльзом

Королева Камілла, як і її покійна свекруха, королева Єлизавета II відома тим, що практично все життя носить ту саму зачіску.
Ми розповідали вам докладніше, чому Камілла все життя не змінює зачіску. Зміни видно лише у відтінках її блондинистого кольору волосся.
Темна від природи Камілла Паркер-Боулз ще до заміжжя з принцом Уельським Чарльзом намагалася наблизити свій колір волосся до блонду. Виходило в неї це не найкращим чином, тому Камілла відома, як жінка, яка експериментувала з відтінком блонд, а не зачіскою в цілому.
Фірмові холодні світлі локони Камілли, м'який чубчик і боб-каре з пір'ям дебютували у 1970-х роках і відтоді залишалися майже незмінними. Але останні кілька років королеві вдалося знайти ідеальний платиновий блонд, як в Єлизавети II.
У цьому їй допомогла особиста перукарка Джо Гансфорд. Напередодні коронації Чарльза та Камілли (а саме Джо відповідала за укладання королеви), вона розповіла, як вдалося наблизитися до ідеалу.
"Відтінки шкіри змінюються… хтось, хто був темно-коричневим у 20 років, точно не повинен бути темно-коричневим у 60… Це має бути перехід, щоб стати світлішим, м'якшим", — сказала Гансфорд.
І, справді, сьогодні зачіска королеви Камілли та її платиновий блонд має просто бездоганний вигляд.
Нагадаємо, раніше ми згадували, які зачіски носила принцеса Діана – перша дружина принца Чарльза.
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