Не завжди була ідеальною: з якими зачісками ми пам'ятаємо королеву Каміллу

Останні років сорок королева Камілла носить одну і ту ж саму зачіску. І цьому, звісно, є пояснення.

Ми вже розповідали, що така традиція у британській королівській родині, що жінки протягом багатьох років намагаються зосередити увагу на своїй роботі, а не на зовнішньому вигляді. Протягом багатьох років правління ми бачили з однаковою зачіскою королеву Єлизавету II, одну й ту саму зачіску завжди робить її дочка королівська принцеса Анна, таку саму лінію поведінки обрала і нинішня королева Камілла, дружина короля Чарльза III.

Зачіски королеви Камілли / Фото: Getty Images

Чарль та Камілла / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Камілла носить таке укладання з молодості і жодного разу її не змінювала. Можливо, лише трохи коригувала довжину.

Зачіски королеви Камілли / Фото: Getty Images

А ось з кольором королева експериментувала, намагаючись підібрати свій ідеальний відтінок і, здається, тільки зараз, через вісімнадцять років після шлюбу з Чарльз вона знайшла свій ідеальний колір.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Зараз волосся королеви Камілли стиліст волоссям фарбує в платиновий блонд. Такий самий колір багато років носила і королева Єлизавета II і, мабуть, Камілла наслідуватиме її приклад і продовжуватиме цю традицію.

Колір Камілле дуже пасує, як і довжина волосся, яку вона має зараз.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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