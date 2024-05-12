Не зміг побачитися з Гаррі, але знайшов час для Бекхема: рішення короля Чарльза здивувало шанувальників

Король Чарльз III провів приватну зустріч із Девідом Бекхемом після того, як не зміг зустрітися зі своїм сином принцом Гаррі під час його візиту до Лондона.

Раніше цього тижня принц Гаррі приїжджав до Лондона на службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла. Він надіслав запрошення на захід своєму батькові Чарльзу та братові Вільяму, але ніхто з них не приїхав.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Гаррі також просив за місяць до візиту про зустріч із королем, але Чарльз не знайшов у своєму розкладі на це час.

Стало відомо, що король Чарльз провів приватну зустріч із Девідом Бекхемом після того, як не зміг зустрітися зі своїм сином принцом Гаррі. За даними The Times, 49-річний колишній капітан збірної Англії з футболу зустрівся з 75-річним королем на "приватній зустрічі" у п'ятницю, 10 травня. "Припускається, що Бекхем відвідав Чарльза, щоб дізнатися більше про його благодійну діяльність, Королівський фонд", — цитує видання People.

Король Чарльз III та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що король Чарльз нещодавно відновив королівські обов'язки після того, як лікарі дозволили йому повернутися до роботи. Разом із дружиною Каміллою він відвідав першу садову вечірку у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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