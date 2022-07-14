Не знімає прапор України з грудей: Бориса Джонсона сфотографували папараці на Даунінг-стріт

Борис Джонсон залишив крісло прем'єр-міністра Великої Британії минулого тижня, але виконуватиме свої обов'язки доти, доки не буде обрано нового прем'єра.
Учора, 13 липня, Джонсон був зображений папараці на Даунінг-стріт, 10, він вирушив до парламенту, щоб взяти участь у щотижневому засіданні "Питання прем'єр-міністрів" в Лондоні.
Він був одягнений у класичний костюм, білу сорочку та смарагдового кольору краватку. На піджаку у Бориса так само було пришпилено два значки з прапорами Великої Британії та України. В руках він ніс червону папку з документами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Борис Джонсон оголосив про свою відставку королеві Єлизаветі II, яка все ще перебуває у Віндзорі, але незабаром вирушить на літні канікули до Шотландії.
Також вже відомі імена всіх 8 кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра, а ім'я нового прем'єра оголосять 5 вересня.
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