Не знімає прапор України з грудей: Сара Йоркська приїжджала до Польщі на зустріч із українцями

Сара, герцогиня Йоркська знову їздила до Польщі, щоби зустрітися з українськими біженцями.

Минулого тижня Сара Фергюсон продовжила свою благодійну діяльність спільно зі своїм фондом Sarah's Trust, допомагаючи переміщеним українським біженцям.

Як повідомляє Hello! одному зі студентів герцогиня Йоркська подарувала комп'ютер. Незрячий молодий хлопець був дуже радий такій щедрості британської герцогині. Пізніше Сара розповіла, що її благодійна організація насправді зібрала достатньо грошей, щоби профінансувати комп'ютери на суму 14 000 фунтів стерлінгів.

"З березня ми брали активну участь у підтримці поляків у міру того, як вони допомагають біженцям з України. Моя робота — підтримувати поляків, які були такі добрі до нас, і до мене", — розповідає герцогиня.

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У своєму блогу в Instagram Сара Йоркська опублікувала кілька фотографій, зроблених під час цих візитів. А також показала знімки дітей, які змушені були тікати з України через війну.

Поділившись новиною у своєму Instagram, Сара додала: "Моя благодійна організація @sarahs_trust робить все можливе, щоб допомогти, відправляючи вантажівки з гуманітарною допомогою, включаючи їжу, книжки та взуття до прикордонних міст.

"Я переклала три свої дитячі книжки на шрифт Брайля для групи дітей", - розповідає Сара.

Крім того, спираючись на чудову благодійну діяльність, Сара допомогла побудувати складний "чайний намет", призначений для розміщення дітей-біженців у Верхній Сілезії. Майстерно створена конструкція включає безліч різноманітних наметів, призначених для покращення розвитку та благополуччя молодих українських біженців.

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Колишня дружина принца Ендрю тричі їздила до Польщі від того часу, як розпочалася війна Росії в Україні. Дійсно, вона стала першим членом королівської родини, яка поїхала до Польщі, щоб підтримати місцеві громади.

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