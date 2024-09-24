Не зраджувала цій звичці роками: чим любила ласувати після обіду королева Єлизавета II

Її Величність любила пообідній чай із булочками, джемом та збитими вершками, і роками не зраджувала цій звичці.

У своїй книжці "Їжа по-королівськи: рецепти та спогади з палацової кухні" шеф розповів, що Єлизавета II "завжди пила пообідній чай, де б вона не перебувала".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Ми прилетіли до Австралії і знаходилися на королівській яхті. Було п'ять годин ранку, але для королеви це було п'ять годин вечора, тому моїм першим завданням було приготувати булочки", — згадує Даррен, пише express.co.uk.

Пообідній чай – британська традиція, яка налічує сотні років. Зазвичай він включає сендвічі, тістечка, випічку і булочки з джемом і вершками. Пообідній чай часто подають у вишуканому фарфоровому посуді між 15:00 та 17:00, але багато британців віддають перевагу йому лише для особливих випадків.

Однією з останніх появ покійної королеви на телебаченні був виступ Єлизавети II, коли вона пила денний чай з ведмедиком Паддінгтоном у скетчі, показаному на концерті Platinum Jubilee, в якому монархиня дістала зі своєї сумочки сендвіч з мармеладом.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми вже розповідали, що любила їсти на сніданок королева Єлизавета II.

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