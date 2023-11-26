Не зраджує традиціям: королева Маргрете II розповіла, як планує провести Різдво

Для данської королівської родини цей рік був непростим. Королева Маргрете II розкрила плани на майбутнє Різдво.

20 грудня королева Маргрете II за традицією вирушить до палацу Марселісборг, де вона відсвяткує святвечір з родиною спадкового принца Фредеріка, тобто з його дружиною кронпринцесою Мері та чотирма онуками — принцом Крістіаном, принцесою Ізабеллою, принцом Вінсентом і принцесою Жозефіною.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Як повідомляє Hello! до королеви приєднаються її молодший син принц Йоагім та його дружина принцеса Марі, а також двоє дітей пари граф Генрік та графиня Афіна, проте двоє його старших дітей не будуть присутні на святвечір.

Сім'я кронпринца Фредеріка — сина королеви Маргрете II / Фото: Getty Images

Старший син Йоагіма, граф Фелікс, приєднається до сім'ї на Різдво, а граф Микола проведе Різдво за кордоном. Наразі він навчається у Технологічному університеті в Сіднеї.

Також було підтверджено, що поки Маргрете перебуває в резиденції в палаці Марселісборг, королівські шанувальники бачитимуть зміну варти королівською лейбгвардією щодня опівдні.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що члени британської королівської родини планують прийняти свої сім'ї у Сандрінгемі на Різдво. Цього року список гостей поповниться, оскільки вперше королева Камілла запросила своїх дітей та онуків на різдвяний обід із членами королівської родини.

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