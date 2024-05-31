Не зраджує улюбленому стилю: королева Летиція у блакитному костюмі відвідала захід із чоловіком

Король Філіп VI та королева Летиція зустрілися з членами правління Галереї королівських колекцій у Мадриді.

Подружжя повернулося до Галереї королівських колекцій, яку вони відкрили майже рік тому, щоб бути присутніми на першому засіданні своєї Королівської опікунської ради.

Королева одягла цього дня лляний блакитний штанний костюм, який поєднувала з білим топом з мереживним оздобленням і взула вже добре знайомі нам білі кеди від Vivobarefoot (їх Летиція носить від того часу, як зламала фалангу пальця на нозі).

Її Величність розпустила волосся, зробила класичний макіяж у рожевих відтінках, одягла сережки-кільця із золота невеликого розміру та свою улюблену каблучку Coreterno.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, чому королева Летиція перестала носити заручальну каблучку та обручку.

Заручальна каблучка Летиції Ортіс / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув цього разу темно-сірий костюм у смужку, білу сорочку та яскраву краватку в принт. А також був взутий у лаковані чорні туфлі.

В іспанській пресі все більше ходять чутки про те, що шлюб королеви Летиції та короля Філіпа VI на межі краху. Але палац не коментує цієї незрозумілої ситуації.

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