Не зраджує улюбленому стилю: королева Летиція з'явилася на публіці в ліловому костюмі та кедах

Королева Іспанії Летиція, схоже, не збирається змінювати стиль і знову з'явилася на заході в штанному костюмі і кедах.

Її Величність взяла участь у заході "Proyectos Sociales De Banco Santander" у банківському навчальному центрі El Solaruco Santander у Мадриді. Летиція приїхала на зустріч у ліловому костюмі від Bleis Madrid із круїзної колекції 2022 року.

Королева дебютувала у цьому вбранні у вересні 2021 року, у Всесвітній день дослідження раку. Від того часу вона одягала його чотири рази, щоразу комбінуючи по-різному. Цього разу через травму ноги (у королеви зламана фаланга пальця) Летиція взула білі кеди Vivobarefoot, виготовлені зі шкіри, з якими практично не розлучається мабуть через їхню зручність. Під жакетом у неї була проста біла футболка.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З прикрас Летиція обрала сережки-кільця Alhaja Cult Store моделі Flamenco 18-каратного золота та свою улюблену каблучку Coreterno. Її гладке, блискуче волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж у теплих рожевих відтінках.

Нещодавно, нагадаємо, королева повернулася з гуманітарної місії у Гватемалі, де з'явилася традиційно у червоному жилеті. Ми розповідали вам раніше, чому королева Летиція носить уніформу, коли перебуває у гуманітарній поїздці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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