Не зрозуміли гумору: російський пропагандистський канал написав про канібалізм британців

Важко сказати, чого більше не вистачає російським пропагандистам: розуму, почуття гумору чи совісті.

Нещодавно Російський новинний сайт «Царгород ТВ», що належить пропутінському олігархові Костянтину Малофєєву, який зіграв одну з ключових ролей в анексії Криму та війні на Донбасі від 2014 року, повідомив, що Британія скоро повернеться до канібалізму на тлі жахливої продовольчої кризи, через війну Росії в Україні.

Британський таблоїд Daily Mail стверджує, що цей тезис повністю заснований на жарті відомого британського колумніста та колишнього телеведучого Джеремі Кларксона.

"Криза триває лише кілька тижнів. А британців уже підштовхують до... канібалізму!" — повідомлялося у новинах каналу. Ця думка розвивалася в декількох статтях, наприклад, в одній з них йшлося, що у Великій Британії був оголошений «надзвичайний стан» через брак продовольства, і цілком серйозно пояснювалося у статті від 18 травня, що «британський телеведучий Джеремі Кларксон із Top Gear попереджав про небезпеку канібалізму у Великій Британії».

Це абсолютно неможливе твердження було вирвано з контексту колонки Джеремі Кларксона для Sunday Times, в якій колишній телеведучий, який зараз захопився фермерством, у властивій йому іронічній манері висловив стурбованість глобальною продовольчою кризою, посиленою війною в Україні: «Політики кажуть, що вони «моніторять ситуацію», а отже, взагалі нічого не роблять, але одного разу їм доведеться, тому що хоча люди можуть жити без тепла, одягу або навіть сексу, вони не можуть жити без їжі. Голод змушує людей їсти своїх сусідів».

Дивно, що російські видання залишили без уваги цей пасаж Кларксона:

«Британський уряд міг би взяти на себе ініціативу і змусити фермерів обробляти свою землю, видавши гранти на оплату добрив… Але цього не станеться з кількох причин… британським урядом керує Джонсон, який вважає, що сільська місцевість має бути для борсуків, а не для вирощування їжі."

Втім, англійський гумор – це надто складно для російських пропагандистів.

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