"Нехай затихне війна і почнеться музика миру": у Берлінській філармонії відбувся концерт на підтримку України

Олена Зеленська подякувала організаторам концерту за підтримку.
У Берлінській філармонії відбувся благодійний концерт за участю українських зірок класичної музики. Кошти від продажу квитків відправлять на гуманітарну допомогу Україні.
Про це у своєму Instagram написала Олена Зеленська. Вона виклала світлини з концерту.
"Музика під час війни – це перемога гармонії над варварством та агресією. Концерт на підтримку України у Берлінській філармонії. На сцені – українські музиканти, багато хто з них, як видатний Валентин Сильвестров, як і мільйони співвітчизників, стали вимушеними переселенцями через війну.
Дякую за організацію концерту Посольству України у ФРН, Музею Берлінської стіни, музичному салону IMP. Нехай затихне війна. І почнеться музика миру", - написала перша леді України.
Раніше пані Зеленська розповіла про онкохворих дітей, яких вдалося відправити на лікування за кордон.
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