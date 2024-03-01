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Нехтує Меган, але не Гаррі: шанувальники звернули увагу на одну деталь у будинку королеви Камілли

Нехтує Меган, але не Гаррі: шанувальники звернули увагу на одну деталь у будинку королеви Камілли

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники звернули увагу на одну деталь на столику королеви Камілли у Кларенс-гаусі.

Відео поділився Букінгемський палац у соцмережах королівського подружжя. У ролику показали візит першої леді України Олени Зеленської на аудієнцію до королеви Камілли.

Шанувальники королівської сім'ї помітили, що серед різних фотографій членів королівської сім'ї є також і фото принца Гаррі – молодшого сина короля Чарльза, але немає фотографії Меган та їхнії дітей з Гаррі. У соцмережі тут же почали міркувати про те, що Камілла насправді таким чином демонструє, що добре ставиться до Гаррі. А ось відсутність фото Меган говорить, швидше за все, про неприязнь до герцогині Сассекської з боку короля та королеви.

Фотографії в резиденції Камілли та Чарльза Кларенс-гаусі / © Instagram британської королівської сім'ї
Фотографії в резиденції Камілли та Чарльза Кларенс-гаусі / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, під час цього заходу Камілла також зробила на адресу Олени Зеленської жест, який часто використовують Кейт та Вільям. Ймовірно, це можна розцінити як жест підтримки.

Королева Камілла та Олена Зеленська / © Associated Press
Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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