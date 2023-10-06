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Немає причин для занепокоєння: принцеса Кейт пояснила, що у неї з рукою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Немає причин для занепокоєння: принцеса Кейт пояснила, що у неї з рукою

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Учора принцеса Уельська відвідала черговий спортивний захід.

Її Високість зіграла у регбі з членами збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу з регбі на візках. Кетрін є покровителькою Футбольної ліги регбі.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У принцеси Уельської була пов'язка на руці і перед початком гри вона пояснила, що отримала травму, коли стрибала зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї на батуті у їхньому будинку у Віндзорі.

"Я турбуюся про свій пальець, але готова спробувати", — пожартувала Кейт.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Багато королівських шанувальників були стурбовані тим, що у Кейт з рукою. Тепер зрозуміло, що принцеса носила пов'язку, бо напередодні отримала травму.

Зазначимо, Кейт багато разів публічно говорила, що любить проводити час зі своїми дітьми на свіжому повітрі. Але пальці ушкоджує вона не лише на батуті, частіше ми бачимо її з пластирями через те, що Кейт орудує гострими ножами, коли готує їжу.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
279
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