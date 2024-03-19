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Немає приводу для занепокоєння: Букінгемський палац показав нові фотографії короля Чарльза

Немає приводу для занепокоєння: Букінгемський палац показав нові фотографії короля Чарльза

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Членам британської королівської родини нині живеться не спокійно. То теорії змови щодо принцеси Уельської нескінченно обговорюють у соцмережах, то смерть короля Чарльза III.

Вчора посольство Великої Британії в Україні випустило офіційну заяву у відповідь на численні повідомлення в соцмережах про нібито смерть монарха.

"Новина про смерть короля Чарльза є фейком", — написали вони у X.

Наступного дня Букінгемський палац вирішив показати й самого короля, щоби остаточно розставити все на свої місця. Монарха помітили виходячи із Віндзорського замку. Він сів у автомобіль і вирушив до свого маєтку Кларенс-гаус у Лондоні сьогодні вранці.

Фотографії опублікувало видання Daily Mail.

Чарльз вже кілька місяців проходить лікування від раку, форма якого для публіки залишається невідомою. Звичайно, про його здоров'я турбуються, але це не привід поширювати такі чутки.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також папараці зняли на відео Кейт та Вільяма Уельських. Вони ходили від фермерської крамниці у Віндзорі і вирушили до свого будинку. Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки відео не публікуватимуть, але після видання TMZ поділилося ним.

Мабуть, теорії змови про те, куди зникла принцеса Уельська набрали таких обертів, що палацу довелося вживати хоч якихось заходів і показати, що все з Кейт гаразд.

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