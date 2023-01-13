Немає шансів на примирення: принц Гаррі розповів ще одну історію конфлікту між Кейт та Меган

Принц Гаррі зробив усе можливе для того, щоб остаточно і безповоротно поставити крапку у стосунках між Кейт та Меган.

У своїх мемуарах "Запасний" герцог Сассекський розповів ще одну захопливу історію про сварку між Кетрін, принцесою Уельською та Меган, герцогинею Сассекською.

Перед тим, як принц Гаррі та Меган одружилися навесні 2018 року, Гаррі пише, що вони з Мег запросили принца Вільяма та Кейт на вечерю. Мабуть, ту саму вечерю, коли Меган зустрічала гостей босоніж і в рваних джинсах і була здивована тим, яка Кейт серйозна і не дружня.

На цю зустріч Вільям приїхав не зовсім здоровим і Меган запропонувала йому гомеопатичні ліки, які включали олію орегано та куркуму.

Принц Гаррі, Меган Маркл та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принц пише в книжцы, що ця пропозиція Меган швидко призвела до напруженого моменту за обіднім столом, докладно описуючи ситуацію: "Він (Вільям) здавався зачарованим, зворушеним, хоча Кейт оголосила за столом, що він ніколи не прийматиме таких нетрадиційних ліків", — переказує частину з книжки Гаррі видання Daily Mail.

Далі принц Гаррі пояснює, що Кейт була дуже зла, адже їй доводилося конкурувати із Меган. За словами принца Гаррі, під час форуму Королівського фонду 2018 року було кілька незручних моментів.

Це мав бути перший і єдиний королівський захід між герцогами Кембриджськими і Сассекськими, хоча на той час було оголошено, що він буде щорічним. Однак Гаррі пояснює, що після заходу виникли "суперечки", що Меган підтримала #MeToo, а Кейт — ні.

Принц Вільям, принцеса Кейт та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Він уточнює: "Це було не по-справжньому. Але я думаю, що це змусило Кейт нервувати, давши їй і решті зрозуміти, що тепер її порівнюватимуть з Мег і змусять конкурувати з нею".

Також Гаррі розповів, що до Кенсінгтонського палацу різні Модні дома надсилали багато подарунків для Кейт та Меган. Звичайною практикою було відправляти їх назад. Але Меган вирішила приймати подарунки.

"Меган знала, що Кейт не схвалює те, що вона зберігає подарунки, надіслані Домами моди, оскільки це не королівський шлях. Але вона все одно зробила це, тому що такою була її дорога", — пише Гаррі.

Принц додає, що Меган брала безкоштовні подарунки, але роздавала їх своїм співробітникам. "Вона ділилася всім отриманим даром, одягом, парфумами та косметикою, з усіма жінками в офісі".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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