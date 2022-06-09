Неміч Путіна приховувати все важче: диктатор боїться з'являтися на публіці

Кремлівський лідер хоч і переніс операцію, але стан його здоров'я все ще нестабільний. Кажуть, саме через це Пряма лінія з Путіним переноситься на невизначений термін.

У телеграм-каналі GeneralSVR(reserv) з'явилася інформація, згідно з якою стан здоров'я Володимира Путіна є вкрай нестабільним. Попри те, що диктатор переніс у травні операцію (у Путіна рак і вже відомо який), він все ще не відновився і дуже слабкий.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

"Перенесення на невизначений термін Прямої лінії з президентом пов'язане з нестабільним станом здоров'я Володимира Путіна. Ще тиждень тому президент готувався відповісти на питання громадян Росії наприкінці червня-початку липня, але лікарі рекомендували йому відмовитися від тривалих публічних виступів найближчим часом. Останнім аргументом на користь відмови від спілкування з народом став інцидент після нещодавньої півторагодинної наради у форматі відеозв'язку з представниками військового блоку, коли вже після наради при спробі встати з-за столу Путін відчув різке нездужання, слабкість та запаморочення. Президентові була потрібна термінова медична допомога", — пишуть на каналі.

Як відомо, формат цієї Прямої лінії з народом має меті спілкування з громадянами протягом чотирьох годин. А у зв'язку зі слабким здоров'ям Путіна, він не може так довго спілкуватися через сильну втому. Втім, стабілізувати Путіна хочуть до серпня і саме тоді провести цей захід. Хоча, як пише канал: "Неміч президента Росії останнім часом вдається приховувати все складніше".

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