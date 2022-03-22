Немита Росія: Ксенія Собчак стурбована тим, що відбувається

Російська журналістка показалася у соцмережі з неохайним зовнішнім виглядом.

Ксенія Собчак завжди виходила у світ або з'являлася у соцмережі перед шанувальниками при повному параді. Але зараз, коли вона втекла з Росії до Ізраїлю, вона здивувала своїх фоловерів неохайним виглядом.

В Instagram Ксенія постала із брудним скуйовдженим волоссям і без макіяжу на обличчі. Мабуть, ведуча так стурбована майбутнім Росії-матінки, що не має бажання мити голову, зачісуватися і доглядати за собою.

Фото журналістки зі сторіз в Instagram опублікували в українському телеграм-каналі "Боже, яке кончене!", оскільки для українців вона закрила свою сторінку.

Ксенія Собчак

"Так. Вперше за всі роки взагалі не думаю про те, який маю вигляд. Мені все одно. А на те, що відбувається – ні", — написала на фото Собчак.

Нагадаємо, перед вторгненням Росії до України Ксенія публічно підтримала Путіна.

Їй не сподобалося, як західні ЗМІ висвітлювали загрозу російської агресії. У своєму дописі в Instagram вона відповіла, що на цьому тлі та на тлі закликів президента США Джо Байдена негайно провести деескалацію на кордоні з Україною "Путін мав вигляд зрілого та адекватного політика".

"Я тут мовчала про всю цю війну, щоб не додавати до цієї істерики, яку влаштували ЗМІ. Але скажу. Вимушена визнати, що на тлі цієї кризи... заяв Байдена Путін мав вигляд зрілого, адекватного політика. І це те, чого дивним способом досягли західні ЗМІ від мене, людини з ліберальними поглядами", — написала Собчак.

Ксенія Собчак

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