Неможливо читати без сліз: Маша Єфросиніна опублікувала записки із щоденника дівчини, яка пройшла блокаду Маріуполя

Ведуча, блогерка та пані посол ООН Маша Єфросиніна опублікувала новий пост в Instagram і показала своїм підписникам записки із щоденника дівчини Каті, яка пройшла блокаду Маріуполя.

Ці сторінки не можна читати без сліз. У фотографіях, яких Маша зібрала до галереї та показала своїм 2 мільйонам підписників, зібрані сторінки зі щоденника, в яких дівчина Катя розповідає про те, як на її очах померла її власна мати, за три дні до їхньої евакуації. Там написано про те, як дядько Коля зловив голуба, якого їм довелося їсти, а потім усіх рвало. Як виносячи тіло матері цієї дівчинки, яке вже почало пахнути, той сам дядько Коля сам підірвався на розтяжці. Вона розповідає у щоденниках про те, як сильно погано пахнуть трупи, і як вона зав'язувала маминим шарфом очі братові, щоб він не бачив усіх цих жахів, коли вони евакуювалися.

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Маша Єфросиніна гостро відреагувала на цю публікацію.

"І нехай вся мерзенна липка зомбована слиз, що сидить у моїх коментарях, прочитає це!

Це, гади, моя вам відповідь на те, чому в нас стільки агресії до вас, і чому ми вас ненавидітимемо завжди! Чому ваші попаяні мізки смердять за життя затхліше, ніж трупи наших матерів! Чому все, що у вас є – це лайно замість душі. Ви знаєте, що, усвідомивши це, ви подохнете. Тому сидите та виливаєте його у вигляді ваших зю. Але ви – пил!

І давно помножені на нуль вашим бункерним упиром!

"ідітьнахренізукраїни", — написала Єфросиніна.

Раніше, нагадаємо, Маша звернулася до жінок, які стали жертвами насильства з боку російських окупантів та попросила їх заявити про це у відповідні органи.

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