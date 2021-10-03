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Неочікувано: смілива Юлія Мендель топлес показала своє татуювання

Неочікувано: смілива Юлія Мендель топлес показала своє татуювання

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Колишня речниця президента України продемонструвала татуювання на попереку.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, приємно здивувала своїх фоловерів в Instagram, опублікувавши пікантну світлину із нової фотосесії.

На ній колишня речниця президента позує на тлі піаніно. Вона зазнімкована топлес спиною до камери. Сідниці Мендель прикриває чорним плащем з крокодилячим принтом. На спину спадають кучері. Юлія продемонструвала цікаве кольорове татуювання на попереку у вигляді пшеничних колосків та національного орнаменту.

Юлія Мендель / © Instagram Юлії Мендель
Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

""Шабаш" походить від назви єврейського дня відпочинку, суботи. Нарешті і я провела свій", - підписала фото Мендель.

Нагадаємо, раніше Юлія похизувалася ефектним образом із фотосету. Вона постала в елегантній чорній сукні міді з цікавим вирізом на одному плечі. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру жінки.

Юлія Мендель / © Instagram Юлії Мендель
Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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