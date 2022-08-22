Неочікувано: Валерій Харчишин на благодійному аукціоні продав креативний лот

У Києві відбувся благодійний аукціон "Відбудуємо країну разом!", на якому зібрали понад 500 тисяч гривень. Далі аукціони відбуватимуться у Європі, а також онлайн. Організаторам вдалося зібрати унікальні лоти від українських зірок спорту, сцени, мистецтва, живопису.

Міжнародний благодійний фонд "Відбудуємо разом" отримані від аукціону кошти спрямує на будівництво повнофункціональних мікробудинків для мешканців Київської області, які постраждали внаслідок воєнних дій. Їхня мета - до початку холодного сезону якомога більше сімей забезпечити житлом.

Під час заходу на сцену вийшов Валерій Харчишин та поділився своєю історією втраченого будинку.

"Багато людей втратили житло. У нас вкрали завтра. Ми не будуємо плани. Я пообіцяв своїм дітям, які зараз вимушено за кордоном, що відбудую новий будинок. Ми маємо жити! Ми створені для життя! Тож давайте жити!" - сказав артист, ледве стримуючи сльози.

Валерій Харчишин/Пресслужба

Валерій Харчишин долучився до доброї справи і зі сцени оголосив неочікуваний та креативний лот - це виступ гурту "Друга ріка", покупець лоту сам обере дату та місце виступу, до чи після перемоги України. У присутніх в залі це викликало бурхливі оплески та підтримку. І вже за хвилину Валерій сам зі сцени продав цей лот.

Благодійний захід відвідали легендарний футболіст Андрій П'ятов, олімпійський чемпіон Валерій Андрійцев, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, олімпійська чемпіонка Наталя Скакун, боксерка Іванна Крупеня, мер Ірпеня Олександр Маркушин та інші.

Під час аукціону продали такі лоти: боксерська перчатка з автографом Олександра Усика, вініл гурту "Піккардійська Терція" з автографами, футболка з автографами зірок збірної України по футболу, золота медаль олімпійського чемпіона Валерія Андрійцева, живопис Дмитра Ачкасова та інші.

Засновники фонду анонсували наступні лоти для подальшого аукціону від чемпіона світу з дзюдо Георгія Зантарая, футболка з автографами всіх гравців клуба Баварії від Матвія Фурманова, набір унікальних кульок, розписаних майстрами LoraShen за мотивами картин Марії Приймаченко від Лариси Шен, боксерська рукавичка з автографом Віталія Кличка, золота медаль Сергія Мельниченка, рукавички Іванни Крупені з автографом, картина Елеонори Кашури та інші.

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