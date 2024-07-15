Непідробні емоції: як радісний король Іспанії Філіп та його дочка Софія вручали кубок збірній

14 липня 2024 року король Іспанії Філіп та його молодша дочка інфанта Софія відвідали фінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому боролися збірні Іспанії та Англії на Олімпійському стадіоні в Берліні.
Іспанія обіграла Англію з рахунком 2:1 у непростій та напруженій боротьбі. Король активно підтримував збірну під час матчу, а після оголошення про перемогу вручив разом зі своєю дочкою кубок. На обличчі команди та монарха можна побачити непідробні емоції щастя у той момент.
Ми відібрали для вас найемоційніші фотографії з фіналу.
Також "Євро-2024" відвідав і принц Вільям зі старшим сином Джорджем. Вони вболівали, звичайно, за збірну Англії. Принц був під час чемпіонату в одній ложі з королем Філіпом та принцесою Софією.
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