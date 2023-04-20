Непомічена сукня: що відомо про друге весільне вбрання Грейс Келлі, про яке майже не говорять

Художниця з костюмів Гелен Роуз розробила для майбутньої княгині ще одне весільне вбрання — скромніше і зовсім не біле.

Весільна сукня княгині Монако Грейс Келлі — одне з найвідоміших вбрань усіх часів. Вона була ретельно продумана, складалася з безлічі деталей, проте мало хто знає, що насправді весільних суконь у Грейс було дві.

За день до грандіозного вінчання, 18 квітня 1956 року, акторка і князь Монако Реньє III провели скромнішу урочистість — громадянську церемонію, на якій наречена була одягнена в ансамбль, що складається з жакета та пишної спідниці. На цьому заході пара уклала стосунки юридично.

Це вбрання також було розробленое Гелен Роуз — костюмеркою кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer та авторкою її основної весільної сукні. Вона була у ніжно-рожевому кольорі, повністю виготовлена з тафти та французького алансонського мережива кремового відтінку, у вигляді великих кольорів.

Ескіз сукні Грейс Келлі для розпису / Фото: Getty Images

Силует цієї сукні кардинально відрізнявся від того, у що Грейс одяглася наступного дня. Це був дуже модний і трендовий костюм для 50-х років, що нагадував культовий стиль New Look, розроблений після війни Крістіаном Діором.

Грейс Келлі та Реньє III на вечірці / Фото: Getty Images

У жакета були рукави три чверті, спереду він застібався на маленькі ґудзики, комір із закругленими краями прикрашав маленький бантик, закругленими були і невеликі манжети на рукавах. Широка спідниця складалася з кількох шарів тканини. Доповнювали образ шкіряні рукавички та туфлі на невисоких підборах.

Грейс Келлі та Реньє III на вечірці / Фото: Getty Images

Також, за модою тих років, вона одягла на захід капелюшок – це був невеликий головний убір зі складками та прикрашений штучними квітами. Оскільки капелюх повністю закривав вуха, Грейс не одягала сережок.

Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Захід минув у тронній залі Княжого палацу в Монако, а потім гості перемістилися на невелику вечірку у саду.

Грейс Келлі та Реньє III у тронній залі Княжого палацу в Монако / Фото: Getty Images

На відміну від вбрання для вінчання цей ніжно-рожевий ансамбль залишився непоміченим, а все тому, що так хотіла сама Грейс. Згідно з виданням Vogue, після заходу вона переодяглася і вирушила на пресконференцію в іншому, простішому образі — легкій сукні з короткими рукавами, цікавим великим круглим коміром і бантиком. Також бантами було прикрашене її волосся, а короткі рукавички вона змінила високими і додала до образу сумочку на ланцюжку.

Грейс Келлі та Реньє III на пресконференції / Фото: Getty Images

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