"Непоправна помилка": королівські експерти вважають, що принц Гаррі жалкуватиме, що не приїхав на службу пам'яті свого діда Філіпа

Рішення принца Гаррі не відвідувати службу вшанування його діда принца Філіпа публічно не коментувалося ні самим герцогом Сассекським, ні його представниками.

Однак у Вестмінстерському абатстві того дня було багато розмов і нерозуміння того, чому Гаррі так вчинив і не приїхав, щоб віддати шану дідові.

Королівські експерти всі як один заявляють, що їхнє рішення не коментувати поминальну службу за принцом Філіпом було розцінено, як зухвале та грубе.

Меган та Гаррі / Getty Images

За кілька місяців до служби принц Гаррі сказав, що йому небезпечно привозити сюди свою сім'ю, тому що він не має поліцейської охорони і навіть звернувся до суду, щоб йому дозволили її сплатити приватно, знаючи, що програє справу.

Королівська експертка Інгрід Сьюард, авторка книжки "Викриття принца Філіпа", розповіла The Mirror, що, на її думку, їхнє мовчання говорить багато про що. "Стіна тиші була такою гучною, ніби вони кричали зі всього абатства. Зазвичай багатослівні герцог і герцогиня Сассекські нічого не сказали. Жоден представник не вимовляв довгих речень з нерозбірливими словами. Не було квітів з гордо виставленим ім'ям флориста. Жодних комментаріїв. Нічого. Навіть жодного слова від їхніх прихильників у різних акаунтах у соціальних мережах".

Минулого року принц Гаррі використав свій сайт Archwell, щоб показати свою шану діду принцу Філіппу. Але що завадило зробити йому те саме цього року?

Принц Гаррі та принц Філіп / Getty Images

"Якою втраченою можливістю було не привести Меган і дітей до королівської родини, яка зібралася разом і їхнім європейським двоюрідним братам і сестрам. Їхня поява не відвернула б уваги від королеви. Це був її день, і ніхто не міг відібрати в неї цього, навіть її улюблений син герцог Йоркський, який проводив її до місця в абатстві і з чим теж було пов'язано багато критики. Єдине пояснення полягає в тому, що жоден з них не хотів їхати. Проблем із безпекою не було б. Все абатство було наповнене агентами секретної служби, які охороняли найбільші збори членів королівської родини, політиків та вищих армійських чинів з часів лондонського весілля Кейт та Вільяма", - каже експертка.

Служба пам'яті за принцем Філіпом у Вестмінстерському абатстві / Getty Images

Нажаль, у принца Гаррі більше не буде іншої можливості публічно віддати шану дідусеві, який завжди його підтримував. І, швидше за все, з часом він шкодуватиме про це.

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