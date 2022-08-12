Непристойно жартувала та писала з помилками: розкрито таємний щоденник Людмили Путіної (фото)

Ми вже знаємо, що перша і поки що єдина офіційна дружина диктатора Путіна Людмила була дуже нещаслива у шлюбі з ним. Їй було так нудно і так погано в цих стосунках, що 2006 року вона завела онлайн щоденник, в якому, зокрема, розповідала і про складнощі сімейного життя.

Історію стосунків Путіних, а також те, на які гроші живе Людмила зараз, після другого заміжжя разом із новоспеченим чоловіком Артуром Очеретним розповіли у новому фільмі на YouTube-каналі опозиціонера Олексія Навального.

Людмила та Володимир Путіни / Фото: Getty Images

А ще там розповіли про дуже цікаве хобі, яке було у Людмили Путіної під час її довготривалого шлюбу із президентом РФ. За освітою вона філолог-романіст, спеціалізація – іспанська мова. Але свого часу віддушиною для Путіної стала не іспанська, а російська мова та особистий блог у популярному на той час ЖЖ (Живому журналі).

2006 року Людмила завела ЖЖ. Це був її анонімний онлайн-щоденник, який вона вела під вигаданим ім'ям Лєна. Крім імені в даних про себе вона змінила свій вік, скинувши десять років. У фільмі розповідають про те, що було важко повірити в те, що це справді ЖЖ Путіної.

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Але збігів виявилося надто багато. Лєна писала, що в неї є дочки, одна з них займається танцями (молодша Катя займалася акробатичним рок-н-ролом ), розповідала в журналі, що вона жила і навчалася в Петербурзі (теж сходиться), за освітою вона філолог (на насправді філолог-романіст), а за гороскопом козеріг (день народження у Людмили 6 січня).

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Також Путіна писала, що працювала на токарному верстаті та в біографії Людмили таке теж є. Знайшли ще багато різних збігів, які звели нанівець усі домисли про те, що це не Путіна.

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Що писала у ЖЖ

Зі щоденника Людмили Путіної можна дізнатися, що жила вона нудно і зовсім не цікаво, практично перебуваючи на межі депресії. Вона просила "друзів з листування" порадити їй якесь хобі.

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Але судячи з подальших її постів, поради давали не охоче, тому Путіна пробувала що могла знайти сама, то захопилася психологією та різними психологічними тестами, то йогою зайнялася. І весь час нарікала, що "френди" не діляться з нею своїми захопленнями.

Розповідала і про свій розпорядок дня, що зазвичай її ранок починався не раніше 12-ї ранку, потім вона заварювала собі каву, займалася всякою домашньою рутиною і відверто нудьгувала. Вона публікувала вульгарні анекдоти, обговорювала пікапера Алекса Леслі.

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Але незадача, філологиня за освітою Путіна писала у своєму щоденнику з помилками, а ще часто вступала в "конфліктні переписки" з іншими користувачами ЖЖ і люто захищала політику свого чоловіка Володимира, козиряючи тим, що "володіє інформацією не з телевізора, а від знайомих, які за її словами, у цьому варяться".

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Іноді доходило і до відвертих скандалів у коментарях, і тоді Путіна пускалася, як кажуть автори фільму "в геополітичне гопництво у стилі її чоловіка".

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Розповідала френдам Людмила і про особисте, часто скаржилася на чоловіка. З її постів очевидно, що увагою диктатор її точно ніколи не балував.

З ЖЖ Людмили Путіної, фото Youtube

Натомість щедро обдарував грошима після розлучення, і не зі своєї кишені, адже жодного поділу майна у них при розлученні не було, а з гаманців пересічних громадян РФ. Але про це ви можете почитати у матеріалі про те, який вигляд мають квартири та вілли Людмили Путіної та її нового чоловіка Артура Очеретного.

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