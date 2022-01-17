Нерухомість Єлизавети II: чотири найвідоміші палаци британської королеви

Королева Великої Британії Єлизавета II є господаркою численних замків та палаців. Багато з них публіці навіть не відомі. Всі чули про Букінгемський палац, який раніше був основною резиденцією монархині, а також про Віндзорський замок, що став для Єлизавети II її другим домом, а від часів початку пандемії — і основним. З'ясуємо ж, які палаци є у володінні королеви і що про них відомо.

Букінгемський палац

Букінгемський палац / Getty Images

Це лондонська резиденція королеви Єлизавети II, розташований палац навпроти вулиці Мел та Грін-парку. Коли монарх перебуває у палаці, над дахом майорить королівський штандарт. Офіційно цей палац був проголошений головною резиденцією британських монархів за правління королеви Вікторії під час її вступу на престол 1837 року. Перед палацовими брамами розташований і пам'ятник на честь королеви Вікторії. У наш час палац включає 775 кімнат. З них 19 є державними кімнатами, 52 королівські кімнати, 188 кімнат для персоналу, 92 офіси, 72 ванні кімнати.

Букінгемський палац / Getty Images

Палац займає територію 20 гектарів, 17 з яких сади, вони вважаються найбільшими приватними садами в Лондоні. За часів до пандемії влітку палац відвідувало близько 50 000 гостей. Зазвичай ворота палацу відчиняються у серпні-вересні, коли королева їде на літні канікули. У палаці є багато робіт художників Рембрандта та Рубенса, французька севрська порцеляна, французькі та англійські меблі.

Букінгемський палац та члени королівської родини / Getty Images

Палац має басейн, пошту, а також власний кінотеатр, а в королівському саду є озеро, де мешкають фламінго та водоспади.

Віндзорський замок

Від часів початку пандемії Віндзорський замок став основною резиденцією королеви Єлизавети ІІ. Саме тут монарх була ізольована разом із чоловіком принцом Філіпом під час початку карантину 2020 року, і саме тут у своїй спальні минули останні дні життя герцога Единбурзького.

Віндзорський замок / Associated Press

Після його смерті Єлизавета II вирішила, що більше не хоче повертатися до Букінгемського палацу. Розташований замок у місті Віндзор, графство Беркшир. За його назвою від 1917 року стала називатися Віндзорами королівська Саксен-Кобург-Готська династія, що нині править в Англії.

Віндзорський замок займає 52609 квадратних метрів. За свою історію неодноразово перебудовувався, сучасного вигляду набув у результаті реконструкції після пожежі 1992 року, тоді пожежу в замку вдалося загасити лише за 15 годин. На реконструкцію витратили 5 років та 37 мільйонів фунтів стерлінгів (це були гроші, які платили відвідувачі Букінгемського палацу та парку, що оточує Віндзорський замок).

Віндзорський замок / Associated Press

Першим жителем замку був Вільгельм I Завойовник, саме він збудував навколо Лондона кільце із замків на штучних пагорбах. Віндзорський замок був найбільш стратегічно значущим з цих укріплень через близькість до Темзи та Віндзорського лісу. Першим королем, який використовував Віндзорський замок як резиденцію, став Генріх I.

Віндзорський замок / Associated Press

Також замок був улюбленою резиденцією короля Генріха ІІІ. А королева Вікторія та її чоловік принц-консорт Альберт зробили Віндзорський замок своєю основною резиденцією, тут приймали більшість дипломатичних та державних візитів. Сьогодні замок відкритий для відвідувань, щороку сюди приїжджає близько мільйона туристів.

Замок Балморал у Шотландії

Це приватна шотландська резиденція монархів. Тут Єлизавета ІІ традиційно проводить літні канікули. Розташований на березі річки Ді, в області Абердіншир. Цей приватний маєток подарував королеві Вікторії її чоловік — принц Альберт — 1852 року, а вперше королівське подружжя відвідало замок 1848 року. Вікторія вважала замок маленьким, але красивим, і записала у своєму щоденнику: "Все дихає свободою і миром і змушує забути про світ та його сумні безлади". Альберт купив замок Балморал у піклувальників померлого графа Файфа за 32 000 фунтів стерлінгів і восени 1852 офіційно вступив у володіння ним. Одночасно він придбав і сусідній маєток Біркхол, а також взяв в оренду замок Абергельді.

Замок Балморал / Associated Press

Саме тут Вікторія із сім'єю проводила кінець літа. Традиція збереглася і донині: королева Єлизавета II з сім'єю також любить проводити тут літні канікули. А від середини квітня до кінця липня (коли тут немає монарха), замок відкритий для відвідувачів. Оскільки замок купили принц Альберт, а не королева, на відміну від офіційних резиденцій монарха, не є власністю корони. Поряд із Сандрінгемським палацом у Норфолку володіння Балморалом було успадковано королем Едуардом VIII, що правив 1936 року. Після його зречення від трону того ж року він зберіг право власності на замки.

Замок Балморал, королівська родина / Associated Press

Було розроблено фінансову угоду, згідно з якою Балморал та Сандрінгемський палац були куплені братом Едуарда та наступником корони, Георгом VI (батьком королеви Єлизавети II). Зараз резиденція належить королеві, але керується піклувальниками.

Сандрінгемський палац у Норфолку

Сандрінгемський палац у Норфолку / Getty Images

Саме до Сандрінгему королева Єлизавета II та її сім'я вирушає щороку на Різдво та зимові канікули. На жаль, через пандемію та карантинні обмеження вже два роки поспіль монарх не проводить канікули в Сандрінгемі, але дуже сумує за цією традицією. Садибу придбала 1862-го королева Вікторія на прохання свого старшого сина і спадкоємця принца Уельського у зв'язку з його майбутнім шлюбом з Олександрою Данською. Будинок здався дуже тісним для великої сім'ї і в наступні роки був значно розширений.

Сандрінгемський палац у Норфолку / Getty Images

Після смерті чоловіка королева Олександра продовжувала жити у Сандрінгемі аж до смерті. Тут померли її син король Георг V та його син король Георг VI (батько Єлизавети), можливо, саме тому монарх завжди проводить день смерті батька – 6 лютого – і день сходження на престол тут, у Сандрінгемі.

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