Нещасливий синій: чотири рази Єлизавета II одягала цей колір на весілля, які потім закінчувалися розлученнями

Чому поява королеви Єлизавети II у синьому вбранні на королівських весіллях часто виявлялася поганою ознакою.

Королева одягла синє пальто та капелюх до тону на весілля своєї єдиної дочки принцеси Анни 1973 року. Через вісімнадцять років шлюб Анни та її першого чоловіка Пітера Філліпса розпався. Така ж доля спіткала і принцесу Діану з принцом Чарльзом, а також Сару Йоркську з принцом Ендрю на весіллях яких Єлизавета II також з'являлася у синіх вбраннях.

Можна зробити висновок, що щось блакитне не було добрим знаком, якщо воно з'явилося у вигляді вбрання королеви Єлизавети на королівському весіллі, пише People.

Все своє життя королева полюбляла носити яскраві вбрання. Це був її усвідомлений вибір для того, щоб залишатися помітною у натовпі. Кілька разів саме синій колір Єлизавета носила на весілля і, зрештою, всі вони закінчувалися розлученнями.

Вперше синій колір королева одягла на весілля своєї сестри принцеси Маргарет 1960 року, коли та виходила заміж за Ентоні Армстронга-Джонса. Королева Єлизавета була одягнена у блакитну сукню, розроблену Норманом Гартнеллом, дизайнером її власної весільної сукні та багатьох інших ансамблів, які монархиня носила упродовж багатьох років.

Весілля принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

1978 року через 18 років шлюбу подружжя розлучилося.

Коли перша з чотирьох дітей королеви Єлизавети та принца Філіпа – принцеса Анна – вийшла заміж за капітана Марка Філліпса 1973 року, її мати теж з'явилася на весіллі у синьому.

Весілля принцеси Анни та Пітера Філліпса / Фото: Getty Images

Анна і Марк, у яких під час шлюбу народилися син Пітер і дочка Зара, офіційно розлучилися через 19 років.

На весіллі сина принца Чарльза і принцеси Діани в липні 1981 року, Єлизавета II теж сяяла в синьому, а точніше блакитному ансамблі. Вона доповнила образ капелюхом до тону, а також перлинним намистом та рукавичками.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Вони оформили розлучення 1996 року, лише за рік до смерті Діани. Хоча розлучилися набагато раніше.

Та ж доля спіткала і на шлюб Сари Фергюсон і принца Ендрю, середнього сина королеви. На їхньому весіллі 1986 року монархиня теж з'явилася в синьому.

Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю / Фото: Getty Images

А ось королева Камілла носить убрання цього кольору і "королівський синій" є її улюбленним. Щоправда, носить друга дружина Чарльза його не на весілля, а під час своїх офіційних виходів.

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